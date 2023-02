Drogenbesitz: "Teen Mom"-Star Ryan Edwards wurde verhaftet

Das Drama um Ryan Edwards geht weiter. Der ehemalige Teen Mom-Star ist in den vergangenen Wochen damit aufgefallen, dass er gegen seine Frau Mackenzie geschossen und freizügige Fotos von ihr veröffentlicht haben soll. Im Rahmen einer Schutzanordnung sollte er das gemeinsame Haus mit seiner Frau sofort verlassen. Es lag wohl ein Haftbefehl wegen Belästigung vor. Deswegen wurde Ryan verhaftet – bei Nachforschungen wurden dann Drogen bei ihm gefunden.

"Im Anschluss an die Verhaftung wurde Edwards durchsucht, und es wurde festgestellt, dass er im Besitz von Drogenutensilien und zwei Beuteln mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln war", hieß es in einer Pressemitteilung, die dem amerikanischen Magazin HollywoodLife vorliegt. Dementsprechend wurde er wegen des Deliktes der Belästigung, dem Besitz von Drogenutensilien und dem Besitz einer kontrollierten Substanz in ein öffentliches Gefängnis in Chattanooga eingeliefert.

Bereits vor etwa zwei Wochen war von Fans spekuliert worden, ob es zwischen Ryan und seiner Frau Unstimmigkeiten gebe. Er hatte kryptische Worte auf seinem Instagram-Kanal geteilt: "Ich habe dir vertraut, aber jetzt bedeuten mir deine Worte nichts mehr, weil deine Taten die Wahrheit gesprochen haben."

Anzeige

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im August 2020

Anzeige

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / mackedwards95 Ryan Edwards mit seiner Tochter Stella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de