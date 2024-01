"Müll": Schießt Mackenzie Edwards gegen Ex und seine Neue?

Es ist eindeutig, wen sie damit meint. Mackenzie und Ryan Edwards waren rund sechs Jahre lang verheiratet gewesen. Das einstige Paar hat zwei gemeinsame Kinder – trotz ihres gemeinsamen Nachwuchses ziehen die ehemaligen Eheleute nicht an einem Strang. Die zweifache Mutter zeigte ihren Ex sogar wegen häuslicher Gewalt an. Dass der Vater ihrer Kinder eine neue Partnerin hat, macht die Situation nicht besser: Mackenzie schießt gegen Ryan und dessen neue Flamme.

In ihrer Instagram-Story konnte sie es sich nicht verkneifen, einen Seitenhieb gegen Ryan auszuteilen. Ihre Worte lauteten: "Seht alle nach euren Ex[en], dieser Wind bläst Müll durch die Gegend." Mit "Müll" scheint Mackenzie sicherlich Ryan und seine Liebste Amanda Conner zu meinen. Anschließend schrieb die US-Amerikanerin nur: "Dieses Wetter ist verrückt."

Ryan und Amanda hatten sich in der Entzugsklinik kennengelernt, wie The Hollywood Gossip berichtet. Doch nicht alle freuen sich über die neue Beziehung der TV-Bekanntheit: Ryans Umfeld soll befürchten, dass er durch Amanda wieder in alte Muster verfällt und wieder zu Alkohol und Co. greift.

