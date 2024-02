Scheidung von "Teen Mom"-Ryan Edwards und Frau abgewiesen!

Sie sind zu keinem Ergebnis gekommen! Ryan Edwards und seine Partnerin Mackenzie hatten im Jahr 2017 den nächsten Schritt gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Gemeinsam haben die Teen Mom-Stars zwei Kinder: Stella und Jagger. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im vergangenen Februar reichte die dreifache Mutter die Scheidung ein. Nun wurde das Scheidungsverfahren von Ryan und Mackenzie jedoch abgewiesen!

Wie The Sun berichtet, wurde das Verfahren vor wenigen Tagen aufgrund von Inaktivität eingestellt. "Es gab nie eine endgültige Entscheidung in diesem Fall. Er lag über 270 Tage lang, ohne dass etwas eingereicht wurde, sodass er wegen Verfahrensmängeln abgewiesen wurde", erklärt ein Bezirksangestellter gegenüber dem Magazin. Jetzt habe das Ex-Paar 30 Tage Zeit, um den Fall wieder aufrollen zu lassen, ansonsten bleibe er geschlossen.

Bereits vor der Trennung sorgte das Ex-Paar für unangenehme Schlagzeilen: Demnach soll Ryan freizügige Fotos seiner Ex veröffentlicht haben. Kurz darauf wurde er verhaftet. "Im Anschluss an die Verhaftung wurde Edwards durchsucht und es wurde festgestellt, dass er im Besitz von Drogen und zwei Beuteln mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln war", wurde damals in einem Statement erklärt, welches Hollywood Life vorlag.

Instagram / mackedwards95 Mackenzie Edwards, TV-Bekanntheit

Instagram / rcedwards85 Ryan Edwards, TV-Bekanntheit

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im Juli 2022

