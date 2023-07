Nach drei Monaten: Ryan Edwards wird aus Gefängnis entlassen

Ryan Edwards darf das Gefängnis überraschend verlassen! In den vergangenen Monaten hatte der ehemalige Teen Mom-Star immer wieder für Negativ-Schlagzeilen gesorgt: Nachdem Ryan mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, beschuldigte ihn seine Ex-Frau Mackenzie Edwards, sie belästigt zu haben. Daraufhin wurde die TV-Bekanntheit zu einer zwölfmonatigen Haftstrafe verurteilt. Doch nach nur drei Monaten wurde Ryan nun vorzeitig entlassen und in eine Reha eingewiesen!

Das berichtet jetzt The Sun: Ryan wurde seitens des Gerichts eine letzte Chance gegeben, in einer Rehaklinik clean zu werden. "Es ist Zeit für die Teilnahme an dem Programm. Es ist das Ihre letzte Chance, es zu schaffen", soll der zuständige Richter Gary Starnes gegenüber Ryan geäußert und zudem ergänzt haben: "Sie müssen tun, was Sie können. Wenn Sie gegen die Reha verstoßen, wenn Sie abhauen, werden Sie wegen Flucht angeklagt und erhalten eine aufeinanderfolgende Strafe."

Der Jurist verriet zudem, dass er Ryans umfangreiche rechtliche und medizinische Vorgeschichte – die er als "beunruhigend" bezeichnete – geprüft hatte, bevor er zu seiner Entscheidung kam. Ryan muss am 14. August wieder vor Gericht erscheinen, wo der Richter seine Fortschritte bewerten wird.

Anzeige

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im August 2020

Anzeige

Hamilton County Police/ MEGA Mugshot von Ryan Edwards

Anzeige

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de