"Teen Mom"-Star Ryan Edwards muss wieder ins Gefängnis!

Bei ihm kehrt einfach keine Ruhe ein! Ryan Edwards hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Denn: Nicht nur mit dem Gesetz geriet er in Konflikt, sondern auch mit seiner Ex-Frau, Mackenzie Edwards, die von ihm belästigt wurde. Dafür verurteilte ein Gericht den einstigen Teen Mom-Star zu einer Haftstrafe, die vorzeitig auf Bewährung ausgesetzt wurde. Doch Ryan muss nun erneut hinter Gitter – aber warum?

Wie The U.S. Sun berichtet, erschien der 35-Jährige am Dienstag vor Gericht. Die Anhörung war als Kontrolltermin angesetzt, nachdem Ryan sich in den vergangenen Monaten einiger Straftaten schuldig bekannt hatte. Doch gegen die Bedingungen seiner Bewährung verstieß der Reality-TV-Darsteller zuletzt, woraufhin der Richter beschloss, ihn auf der Stelle zu verhaften.

Im Frühjahr dieses Jahres hatte der US-Amerikaner mit etwas anderem auf sich aufmerksam gemacht – er hatte sich nämlich mit einem Polizisten geprügelt. In einem Video ist zu sehen, wie sich Ryan partout nicht von einem Beamten abtasten lassen wollte. "Lass mich los", hatte er nur verzweifelt geschrien.

Instagram / mackedwards95 Mackenzie Edwards, Reality-TV-Star

Hamilton County Police/ MEGA Mugshot von Ryan Edwards

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im Juli 2022

