Mit nur 35: Südafrikanischer Rapper AKA wurde erschossen!

Traurige Nachrichten aus Südafrika! Kiernan Jarryd Forbes, besser bekannt als AKA, hatte seine Karriere als Rapper bereits im Jahr 2002 begonnen – zusammen mit zwei Freunden hatte er damals die Hip-Hop-Band namens Entity gegründet. 2010 machte er jedoch alleine als Rapper weiter und wurde mit Hits wie "Lemons" oder "Fela in Versace" weltweit bekannt. Jetzt gibt es aber schreckliche Neuigkeiten von dem Musiker: AKA wurde erschossen!

Via Instagram gaben seine Eltern Tony und Lynn Forbes die traurigen Nachrichten vom Ableben ihres Kindes bekannt. "Mit extremer Traurigkeit geben wir den Tod unseres geliebten Sohnes bekannt", heißt es in dem Statement. Der Rapper starb demnach am 10. Februar – Berichten zufolge wurde der 35-Jährige in Durban vor einem Restaurant angeschossen und starb letztlich an den Folger seiner zu schweren Verletzungen.

Wie genau es zu dem tödlichen Vorfall kam, ist nicht bisher noch nicht geklärt. AKAs Familie erklärte in ihrem Statement, dass sie auf weitere Details und Ermittlungsergebnisse der örtlichen Polizei warten. Der südafrikanische Rapper hinterlässt neben seinen Eltern auch seine Tochter Kairo.

AKA im Januar 2023

AKA mit seiner Familie

AKA, südafrikanischer Rapper

