Deshalb bei Marvel: Harrison Ford will sich nur amüsieren

Mit einem Lächeln zur Arbeit! Harrison Ford (80) flog schon als Han Solo in Star Wars durch die Galaxie oder plünderte Gräber in Indiana Jones. Doch an der Seite von Comichelden kämpfte er noch nie. Bis Marvel im Oktober letzten Jahres verkündete, dass der Schauspieler ab sofort zum Cast des vierten Captain America-Teils gehört. Harrisons Grund, dabei zu sein, könnte schöner nicht sein!

Im Interview mit The Hollywood Reporter erklärte der Schauspieler, warum er sich entschied, dem MCU (Marvel Cinematic Universe) beizutreten: "Ich weiß es nicht. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Es ist nur Arbeit. Doch ich dachte mir: Alle anderen scheinen eine tolle Zeit zu haben. Ich sehe all diese großartigen Schauspieler, die sich amüsieren." Der "Blade Runner"-Darsteller wird in "Captain America: New World Order" den Charakter Thunderbolt Ross spielen, der vorher vom verstorbenen William Hurt (72) verkörpert wurde.

Harrison sei auf jeden Fall froh, mal etwas anderes ausprobieren zu können, wie er gegenüber The Playlist verriet: "Ich habe eine Menge Dinge getan. Jetzt möchte ich Dinge in Angriff nehmen, die ich vorher noch nie gemacht habe."

LMK/ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones 5"

Getty Images William Hurt im Februar 2014

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

