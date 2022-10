Marvel-Debüt! Harrison Ford bei "Captain America 4" am Start

Harrison Ford (80) wagt sich erstmals an einen Superheldenfilm! Als Han Solo in Star Wars und als Protagonist in der Indiana Jones-Reihe ist der Hollywoodstar bestens bekannt. Sogar im hohen Alter schlüpfte er noch mal in die Rolle des abenteuerlustigen Archäologen. Jetzt stellt sich der Schauspieler sogar einer ganz neuen Herausforderung: Harrison Ford soll im vierten Teil von "Captain America" mitspielen!

"Captain America: New World Order" soll im Mai 2024 in die Kinos kommen. Variety berichtete nun, dass darin auch Harrison Ford eine Rolle übernehmen wird. Der 80-Jährige soll den schnurrbärtigen General Ross verkörpern. Dieser war zuvor schon einige Male von dem im März verstorbenen Oscar-Preisträger William Hurt (72) gespielt. Nun soll aber Harrison Ford in seine Fußstapfen treten und somit sein Marvel-Debüt feiern.

Bei den Dreharbeiten ist der Filmstar in bester Gesellschaft. Als Hauptdarsteller wird Anthony Mackie (44) zu sehen sein und somit Chris Evans' (41) Erbe antreten. Schon in der Avengers-Reihe waren die beiden Seite an Seite zu sehen. Bereits im Sommer hatte Chris deutlich gemacht, dass er nicht zu seiner Paraderolle zurückkehren wird.

ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

Getty Images Harrison Ford, Mai 2022 in Kalifornien

Disney Anthony Mackie als Falcon in "The Falcon and the Winter Soldier"

