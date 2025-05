Durchtrainierter Harrison Ford spricht über Michael J. Fox

Harrison Ford (82) zeigte sich kürzlich mit beeindruckend durchtrainierter Figur in Brentwood, wie Fotos der Dailymail zeigen. In einem eng anliegenden grauen T-Shirt und Jeans präsentierte der Schauspieler stolz seinen fitten Oberkörper, während er mit seinen typischen Tanzbewegungen vor Freunden auftrumpfte. Der Star der Filme Indiana Jones und Star Wars kombinierte seinen Look mit lässiger Sonnenbrille und robusten Boots, was seinen coolen Stil unterstrich. Neben seiner Fitness gab es auch Neuigkeiten zu seinem aktuellen Serienprojekt: In der dritten Staffel der Apple-TV+-Serie "Shrinking" wird Michael J. Fox (63) überraschend als Gaststar auftreten.

Michael, der seit Jahren mit Parkinson kämpft, spielt in der Serie zum ersten Mal seit 2020 wieder eine größere Rolle. Harrison brilliert in der Hauptrolle als Dr. Paul Rhodes, einem Therapeuten mit Parkinson. Harrison zeigte sich begeistert über Michaels Rückkehr und erklärte gegenüber dem Magazin People: "Sein Engagement für unsere Show ist unglaublich inspirierend." Obwohl ihre Charaktere unterschiedliche Stadien der Krankheit repräsentieren, sieht Harrison die Zusammenarbeit als große Bereicherung an. Welche Rolle Michael übernehmen wird, bleibt bis jetzt ein Geheimnis. Emotionale Reaktionen von Fans in sozialen Netzwerken zeigten jedoch, wie sehr diese Nachricht geschätzt wird und wie sehr Michael als Schauspieler bewundert wird.

Harrison, der für seine legendären Rollen in Hollywood bekannt ist, beweist nicht nur körperliche Fitness, sondern auch großes Einfühlungsvermögen in seiner Arbeit. Die Serie "Shrinking" vereint ihn mit Michael, der durch seine öffentliche Auseinandersetzung mit Parkinson zum Vorbild für viele geworden ist. Die Rolle als Dr. Paul Rhodes zeigt eine andere, tiefere Seite von Harrison, der in Interviews immer wieder betont hat, wie wichtig es ihm ist, die Krankheit authentisch darzustellen. Privat ist er ein stolzer Vater von fünf Kindern und lebt ein aktives Leben, das seine anhaltende Leidenschaft für Film und Fernsehen widerspiegelt. Fans dürfen gespannt sein, wie die beiden Schauspiellegenden gemeinsam auf der Leinwand brillieren.

Getty Images Michael J. Fox, Filmstar

Getty Images Harrison Ford im Jahr 2014 bei den Oscars