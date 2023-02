Junge oder Mädchen? Brody Jenner enthüllt das Babygeschlecht

Darf sich Brody Jenner (39) auf einen Sohn oder eine Tochter freuen? Der Sohn von Caitlyn Jenner (73) und seine Partnerin Tia Blanco machten zum Jahreswechsel wunderbare Neuigkeiten publik. Der einstige The Hills-Darsteller und seine Freundin erwarten ihr erstes Kind und können die Geburt kaum erwarten. Jetzt stand auch schon eine Gender-Reveal-Party an. Werden Brody und Tia einen Jungen oder ein Mädchen bekommen?

Via Instagram teilte Tia einen Clip der Sause. Um das Geschlecht zu verkünden, kämpften zwei Menschen in einem Jungen- und in einem Mädchen-Kostüm gegeneinander. Letztendlich bezwang das Mädchen den Jungen und es regnete rosafarbenes Konfetti. Daraufhin lagen sich die werdenden Eltern in den Armen. "Ich kann es kaum erwarten, dass Brody der beste Mädchen-Papa der Welt wird! Ich liebe dich", schwärmte Tia.

Auch Brody teilte ein Video der außergewöhlnlichen Gender-Reveal-Party. "Danke an all meine Freunde und Familie, dass ihr heute so besonders gemacht habt", schrieb er. In der Kommentarspalte meldete sich unter anderem sein Bruder Brandon Jenner (41) zu Wort. "So ein Spaß! Ich freue mich so für euch", beteuerte er.

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Freundin Tia Blanco

Instagram / brodyjenner Brody Jenner und Tiarah Blanco, Juni 2022

Getty Images Brandon Jenner, Musiker

