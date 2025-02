Darauf freut sich Brody Jenner bei seiner Hochzeit besonders

Brody Jenner (41) und seine Verlobte Tia Blanco stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit, die am 12. Juli dieses Jahres in Malibu, Kalifornien, stattfinden soll. In einem Gespräch mit dem Magazin People verriet der Reality-TV-Darsteller, worauf er sich am meisten freut: "Tia in dem Kleid, das wird unglaublich. Sie hat mir gesagt, dass sie dieses Kleid liebt, und ich lasse mir die Überraschung nicht nehmen." Auch seine 18 Monate alte Tochter Honey spielt eine besondere Rolle: "Ich bin gespannt auf Honeys kleines Kleid, das eine süße Überraschung wird. Ich bin einfach total aufgeregt, Honey und ihr kleines Outfit zu sehen und Tia. Einfach mit Freunden und der Familie zu feiern."

Das Paar hatte die Verlobung im Juni 2023 bekannt gegeben – einen Monat, bevor Honey geboren wurde. Eigentlich sollte die Hochzeit schon früher stattfinden, doch die ungeplante Schwangerschaft änderte alles. "Wir wurden angenehm überrascht und waren begeistert", erzählte Brody. Nun freut sich das Paar jedoch darauf, dass seine Tochter eine aktive Rolle bei der Feier übernehmen kann. Das ist dem Familienvater und Tia besonders wichtig.

Vor seinem Babyglück hegte Brody eigentlich keinen großen Wunsch, Vater zu werden. Gegenüber dem Boulevardblatt verriet er den Grund dafür: "Ich hatte nicht so viele Leute in meinem Umfeld, die sagten: 'Elternschaft ist das Beste überhaupt.'" Er selbst hatte bis vor Kurzem ein eher angespanntes Verhältnis zu seinem Papa, der 2015 eine Geschlechtsumwandlung vollzog. Mittlerweile hat Brody Caitlyn Jenner (75) aber verziehen, dass der Keeping Up with the Kardashians-Star damals nicht viel für ihn da gewesen sei.

Instagram / https://www.instagram.com/tiablanco/ Brody Jenner und Tia Blanco mit ihrer Tochter Honey

Instagram / brandonjenner Caitlyn Jenner und Brandon Jenner

