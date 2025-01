Nach Entfremdung: Brody Jenner hat Caitlyn Jenner vergeben

Brody Jenner (41) hat in einem Interview überraschend offen über seine Beziehung zu Caitlyn Jenner (75) gesprochen. Der Reality-TV-Star erklärte, dass sein Vater, der 2015 die Geschlechtsumwandlung zur Frau vollzog, in seiner Kindheit oft abwesend war. In einem Interview mit People verrät der Reality-TV-Star, dass Caitlyns Abwesenheit ihn geprägt und ihm gezeigt habe, wie wichtig es ist, für die eigenen Kinder da zu sein. "Ich sehe es als etwas Positives", sagt er und ergänzt, dass er nun bewusst darauf achte, für seine Tochter Honey, die er im Juli 2023 gemeinsam mit seiner Verlobten Tia Blanco bekommen hat, immer präsent zu sein.

Im weiteren Gespräch erzählt Brody, dass trotz schwieriger Zeiten die Beziehung zwischen ihm und Caitlyn heute stark sei. "Ich habe gelernt, nichts nachzutragen und mich auf die guten Dinge zu konzentrieren", erklärt er. Besonders bedeutsam war für Brody, dass Caitlyn vor Kurzem eine ehrliche Entschuldigung aussprach und bedauerte, nicht mehr für ihn und seinen Bruder Brandon Jenner (43) in deren Kindheit da gewesen zu sein. Solche familiären Themen kamen auch bei Caitlyns 75. Geburtstag im Oktober 2024 auf, an dem sich die gesamte Familie – darunter auch seine Schwestern Kylie Jenner (27) und Kim Kardashian (44) – in Kylies Haus versammelte. Es sei ein seltener, aber schöner Moment gewesen, bei dem die Familie Brodys kleine Tochter kennenlernen konnte.

Als Sohn der ehemaligen Olympiasiegerin Caitlyn und der Schauspielerin Linda Thompson (74) wuchs Brody im Rampenlicht auf, lässt sich davon aber nicht beeindrucken. "Berühmtheit ist nur ein weiterer Job", betont er gegenüber dem Magazin und erzählt, dass es ihm wichtig sei, trotz des Namens Jenner ein normales Leben zu führen. Persönlich hält er sich bereits seit Langem aus den Promi-Schlagzeilen heraus, fokussiert sich jedoch heute umso mehr auf seine Rolle als Vater. Brodys Beziehung zu seiner Verlobten Tia, die er 2022 auf Hawaii kennenlernte, scheint ihn weiter zu beflügeln, sodass er in Interviews immer wieder betont, wie wichtig das Familienleben für ihn geworden ist.

Getty Images Caitlyn Jenner, TV-Star

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Tochter Honey Raye

