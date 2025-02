Mädchen-Papa Brody Jenner wünscht sich eine weitere Tochter

Brody Jenner (41), bekannt aus der Reality-Show The Hills, genießt das Leben als stolzer Vater in vollen Zügen. Gemeinsam mit seiner Verlobten, der Profi-Surferin Tia Blanco, begrüßte er im Juli 2023 seine Tochter Honey auf der Welt. Seitdem hat sich für den frischgebackenen Mädchen-Papa alles verändert. In einem Interview mit People verriet Brody: "Sie ist das Beste, was mir je passiert ist." Während das Paar sich auf seine bevorstehende Hochzeit vorbereitet, denken die beiden bereits über weiteren Nachwuchs nach. Brody hat dabei einen klaren Wunsch: "Ich will wieder ein Mädchen!"

Für sein erstes Kind hat sich Brody einiges vorgenommen. So möchte er Honey nicht nur in ihren Träumen unterstützen, sondern ihr auch aus eigenen Erfahrungen heraus hilfreiche Lebenslektionen mit auf den Weg geben. Stolz berichtete er von seiner kreativen Seite: "Ich produziere Musik und bin DJ, und Honey ist oft dabei, tanzt und hat ihren Spaß." Während Brody insgeheim davon träumt, Honey für Golf zu begeistern – er kaufte ihr bereits im Babyalter passende Golfschläger – hat Tia ganz andere Pläne: "Tia will, dass sie eine Popstar-Karriere einschlägt", scherzte er. Das Paar tüftelt zudem an einem gesunden Umgang mit ihrer Präsenz in sozialen Medien. Auch wenn sie aktuell viel von Honey teilen, denken sie darüber nach, diese Inhalte später einzuschränken und Honey selbst entscheiden zu lassen.

Brody, der als Kind von Caitlyn Jenner (75) in der Kardashian-Jenner-Dynastie und somit in der Öffentlichkeit aufwuchs, sprach außerdem offen über die Herausforderungen und Freuden, ein Jenner-Elternteil zu sein. Seine Erlebnisse als Reality-TV-Star haben ihn geprägt und zu einem verantwortungsvollen Vater gemacht. "Es ist schwer, sein Kind komplett aus dem Rampenlicht fernzuhalten", erklärte er und fügte hinzu, wie stolz er auf jede noch so kleine Entwicklungsstufe von Honey ist. Er und Tia genießen jeden Moment mit ihrer Tochter und können es kaum erwarten, ihre Familie weiter wachsen zu lassen – idealerweise mit einer weiteren kleinen Prinzessin.

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Tochter Honey Raye

Instagram / https://www.instagram.com/tiablanco/ Brody Jenner und Tia Blanco mit ihrer Tochter Honey

