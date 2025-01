Brody Jenner benennt Tochter nach Jessica-Alba-Film "Honey"

Brody Jenner (41) und seine Partnerin Tia Blanco haben kürzlich verraten, woher der Name ihrer 17 Monate alten Tochter Honey Raye Jenner stammt – und die Inspiration könnte kaum süßer sein. Laut Brody spielte ein Film aus dem Jahr 2003 eine entscheidende Rolle bei der Namensfindung: der Tanzfilm "Honey" mit Jessica Alba (43) in der Hauptrolle. In einem Interview bei der SiriusXM-Show "The Julia Cunningham Show" gestand der Reality-TV-Star, dass er und Tia große Fans des Films seien. Als seine Partnerin den Vorschlag machte, ihre Tochter Honey zu nennen, habe es sofort Klick gemacht: "Ich war sofort begeistert. Der Name passt einfach perfekt", erzählte Brody.

Ursprünglich habe Tia einen anderen Namen für das Baby im Kopf gehabt. Doch als der Vorschlag "Honey" aufkam, wurde schnell klar, weshalb der ungewöhnliche Name so gut passt. Der Teint seiner Tochter erinnere Brody an Honig, und der Name habe dadurch eine ganz besondere Bedeutung für die kleine Familie. Der Film "Honey" erzählt von der New Yorker Tanzlehrerin Honey Daniels, gespielt von Jessica Alba, die von einer Karriere als Choreografin für bekannte Hip-Hop-Künstler träumt. Der Film war Anfang der 2000er ein großer Erfolg und inspirierte offenbar nicht nur Tanzbegeisterte, sondern auch frischgebackene Eltern.

Brody und Tia, die seit der Geburt ihrer Tochter regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als junge Eltern geben, wirken glücklicher denn je. Die beiden verbindet eine Leidenschaft für Surfen und Natur, die sie auch in ihrem Leben als Familie fortsetzen möchten. Für Brody, der vor allem durch die Show The Hills bekannt wurde, ist die Vaterschaft eine ganz neue Rolle, die er mit Hingabe ausfüllt.

Jessica Alba in einer "Honey"-Filmszene

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seinem Baby

