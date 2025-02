Versöhnung mit Caitlyn: Brody Jenner findet es "wunderbar"

Brody Jenner (41) hat sich jetzt offen über die Versöhnung mit Caitlyn Jenner (75) geäußert. Nach schwierigen Zeiten scheint die Beziehung zwischen den beiden wieder harmonisch zu sein. In einem Gespräch mit Entertainment Weekly verriet der Reality-Star, der aktuell in der Show "Special Forces: World's Toughest Test" zu sehen ist, dass Caitlyn ihm eine aufrichtige Entschuldigung für die fehlende Präsenz während seiner Kindheit ausgesprochen habe. "Wir haben unsere Differenzen gehabt, aber das Leben ist kurz", erklärte Brody und fügte hinzu: "Ich habe heute erst mit ihr gesprochen. Alles ist wunderbar."

Die Versöhnung zwischen Brody und Caitlyn hat jedoch einen langen Weg hinter sich. Brody sprach in der Vergangenheit oft darüber, wie er sich nach der Scheidung seiner Eltern von Caitlyn und deren neuer Familie, einschließlich der Kardashian-Jenner-Geschwister, entfremdet fühlte. Caitlyn, die 2015 die Geschlechtsumwandlung vom Mann zur Frau vollzog, heiratete 1991 Kris Jenner (69) und wurde Stiefelternteil von Kim (44), Khloé (40), Kourtney (45) und Rob Kardashian (37) sowie Vater von Kendall (29) und Kylie Jenner (27). Die komplexe Dynamik wurde jahrelang in der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" dokumentiert, etwas, das Brody jetzt in der Militärtrainings-Show als "invasiv" und "nicht sehr authentisch" bezeichnete.

Trotz dieser Spannungen erzählte der TV-Star Entertainment Weekly, dass er nun auch ein gutes Verhältnis zu seiner erweiterten Familie hat. Auch mit seiner Partnerin Tia und Tochter Honey Raye genießt er das Familienleben nun in vollen Zügen. Während er sich bei "Special Forces" extremen physischen und emotionalen Herausforderungen stellte, betonte er: "Man muss einfach authentisch sein und sich öffnen. Was auch immer einem in den Kopf kommt, man sollte einfach man selbst sein." Diese Entwicklung scheint auch seine Beziehung zu Caitlyn nachhaltig gestärkt zu haben.

Getty Images Brody Jenner im Oktober 2022

Instagram / tiablanco Tia Blanco und Brody Jenner mit ihrer Tochter Honey

