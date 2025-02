Brody Jenner hält sich vom Luxusleben seiner Schwestern fern

Brody Jenner (41) hat in einem Interview offenbart, dass er trotz der familiären Verbindung nicht oft in den Genuss von Kylie (27) und Kendalls (29) extravagantem Lebensstil kommt. "Kendall und Kylie sind meine Schwestern. Wir haben denselben Nachnamen, aber wir teilen kein Bankkonto", scherzte Brody und erklärte laut Hello Magazine weiter, dass er noch nie mit Kylies berüchtigtem Privatjet, bekannt als Kylie Air, gereist sei: "Ich würde es lieben, aber bislang ist es nicht passiert." Obwohl die Unternehmerin großzügig ist und ihren Jet auch für ihren Freund Timothée Chalamet (29) zur Verfügung stellt, scheint Brody bisher außen vor geblieben zu sein.

Die Beziehung zwischen Brody und seinen jüngeren Halbschwestern sei durch unterschiedliche Lebenswege beeinflusst worden, erklärte der ehemalige "The Hills"-Star weiter: "Wir lebten in zwei verschiedenen Haushalten, als wir aufwuchsen." Auch auf die finanziellen Unterschiede in der Familie ging er ein und erwähnte, dass weder er noch seine Geschwister jemals Geld oder Unterstützung seitens der Kardashians erhalten haben. "Es ist lustig, dass Leute das denken. Unser Vater hat nie Unterhalt gezahlt und wir haben nie Unterstützung von den Kardashians bekommen", stellte er klar.

Der Realitystar, der mittlerweile zwischen Malibu und Maui pendelt, lebt ein vergleichsweise bodenständiges Leben mit seiner Verlobten, der Profisurferin Tiarah Blanco, und der gemeinsamen Tochter Honey Raye. Obwohl er und Kylie sowie Kendall zwar in derselben Stadt leben, verbringen sie kaum Zeit miteinander, was er jedoch nicht als Vorwurf verstanden wissen will: "Es ist nicht ihre Schuld oder meine Schuld. Es ist einfach so gelaufen." Brody war früher enger mit Kendall und Kylie verbunden und trat sogar in den frühen Folgen der Serie Keeping Up with the Kardashians auf. Inzwischen scheinen sich die Geschwister jedoch auf unterschiedliche Prioritäten und Lebensstile konzentriert zu haben.

Instagram / https://www.instagram.com/tiablanco/ Brody Jenner und Tia Blanco mit ihrer Tochter Honey

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Freundin Tia Blanco

