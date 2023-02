"Überglücklich und verliebt": Molly Bernards Baby ist da!

Süße Neuigkeiten von Molly Bernard! Die US-amerikanische Schauspielerin ist seit 2021 mit ihrer Frau Hannah Lieberman verheiratet. Im vergangenen Jahr hatten die Turteltauben dann ganz stolz verkündet: Sie bekommen ihr erstes gemeinsames Kind! Mit Schnappschüssen ihres Babybauchs hielt die schwangere "Otherhood"-Darstellerin ihre Fans seitdem auf dem Laufenden. Jetzt ist es so weit: Mollys und Hannahs erstes Kind ist auf der Welt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Neu-Mami am frühen Sonntagmorgen mehrere Fotos. Auf den Bildern sieht man erstmals den kleinen Schatz des Pärchens – und auch die frisch gebackenen Eltern strahlen auf den Aufnahmen glücklich in die Kamera. "Ich freue mich so euch mitzuteilen, dass Hannah und ich am Samstag, den 28. Januar um 23:11 Uhr unser gesundes, sanftes und freches Mädchen begrüßen durften!", schrieb Molly dazu und ergänzte, die vergangenen zwei Wochen seien voller Glück, Windeln, Pinkel-Attacken und wunder Nippel gewesen: "Es ist der coolste Club, in dem wir je waren!"

Mit der Verkündung der Geburt dürfte Molly einige Hater ziemlich überraschen. Immerhin hatten tatsächlich böse Zungen behauptet, die Blondine habe ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht. Die Eheleute waren auf diese Kommentare aber nie eingegangen und hatten die besondere Zeit zusammen genossen.

Instagram / bollymernard Molly Bernard mit ihrer Tochter

Instagram / bollymernard Molly Bernard, Schauspielerin

Getty Images Molly Bernard und ihre Frau Hannah

