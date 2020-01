Na, am Set der Erfolgsserie "Younger" liegt mächtig Liebe in der Luft! Erst vor wenigen Wochen hatte Schauspielerin Hilary Duff (32) ihrem Partner Matthew Koma in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Getraut wurde das Paar übrigens von keiner Geringeren als Hilarys guter Freundin und Serienkollegin Molly Bernard. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Younger" kennen und sind seitdem sehr gut befreundet. Und jetzt hat auch Molly allen Grund zur Freude: Auch sie wird bald heiraten!

Die Verlobungs-News verkündet Molly jetzt auf ihrem Instagram-Profil. "Wir haben Ja gesagt", freut sich die Lauren-Darstellerin zu einem Pärchen-Schnappschuss. Auf dem Foto strahlt die Braut in spe gemeinsam mit ihrer Verlobten Hannah Lieberman in die Kamera und präsentiert dabei ihren außergewöhnlichen Verlobungsring. Wann die Turteltauben vor den Traualtar treten werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Eines steht aber wohl bereits jetzt fest: Hilary wird ihre Freundin an ihrem großen Tag mit Sicherheit unterstützen. Ob sie dann womöglich auch als Traurednerin einspringen wird? Immerhin wurde Molly diese Ehre bei Hilarys Hochzeit im Dezember zuteil.

