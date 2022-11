Vorfreude: Molly Bernard und ihre Frau Hannah bekommen Baby!

Bald sind sie zu dritt! "Chicago Med"-Darstellerin Molly Bernard hat sich im Januar vergangenen Jahres mit der Liebe ihres Lebens, Hannah Liebermann verlobt. Acht Monate später machten sie ernst und standen auch schon vor einem New Yorker Traualtar, wo sie sich versprachen, sich zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod sie scheidet. Jetzt erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Baby!

Das gab die Schauspielerin am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Die 34-Jährige postete eine Reihe von Fotos, auf denen sie voller Stolz ihre Babykugel präsentiert. "Ich freue mich sehr, die glückliche Nachricht zu verkünden, dass Hannah und ich unser erstes gemeinsames Kind erwarten", schrieb sie. Sie und ihre Frau könnten nicht aufgeregter sein, ihre Reise als Eltern zu beginnen.

Im Zuge ihrer Schwangerschaft betont Molly, dass sie mit dem gemeinsamen Kind mit einer Frau ein Zeichen setzen möchte: "Eine queere Familie zu gründen in einer Welt, in der die Rechte von Lesben und Schwulen ständig bedroht sind, ist eine gewaltige Aufgabe." Die Liebe zu ihrer Hannah sei einer der größten Höhepunkte in ihrem Leben gewesen und sie fühle sich geehrt, dass sie mit ihrer Gattin gemeinsam das Kind großziehen darf.

Instagram / bollymernard Molly Bernard ist schwanger

Instagram / bollymernard Molly Bernard zeigt stolz ihre Babykugel

Instagram / bollymernard Molly Bernard und ihre Ehefrau Hannah im September 2021

