Fan behauptet: Molly Bernard täuscht Schwangerschaft nur vor

Molly Bernard kann über diese Anschuldigung nur lachen. Anfang November hatte die gebürtige New Yorkerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihre Freundin Hannah Lieberman und sie ein Baby erwarten. Nach ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr ein wirkliches Glück für das lesbische Ehepaar. Doch offenbar wollten nicht alle User der "Younger"-Darstellerin ihr Babyglück so recht abkaufen. Nun warf ein Fan Molly vor, ihre Schwangerschaft nur vorzutäuschen.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige nun einen hasserfüllten Kommentar eines Users, der ihr unterstellte, in Wahrheit gar nicht wirklich schwanger zu sein. "Wenn dein Bauch sich abzeichnet, warum musst du dann einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera zeigen? Ist das so, weil du alles nur vorgibst oder so?", war in der entsprechenden Nachricht zu lesen. Augenscheinlich nahm Molly den kritischen Kommentar aber mit Humor, denn sie schrieb dazu: "Ich bin ehrlich gesagt geradezu fasziniert hiervon." Zudem versah sie ihren Post mit drei gemalten Herzen.

Ihre Schwangerschaft hatte die Schauspielerin im vergangenen Monat mithilfe eines süßen Posts öffentlich gemacht. Zu einer Reihe an Aufnahmen, auf denen Molly ihren Babybauch stolz in die Kamera hält, schrieb sie: "Wir könnten nicht aufgeregter sein, unsere Reise als Eltern zu beginnen!" Anschließend schwärmte sie dann noch davon, dass sie sich "geehrt" fühle, gemeinsam mit ihrer Partnerin in Zukunft ein Kind großziehen zu können.

Instagram / bollymernard Molly Bernard und ihre Freundin Hannah im Dezember 2022

Instagram / bollymernard Molly Bernard, "Younger"-Darstellerin

Instagram / bollymernard Molly Bernard und ihre Freundin Hannah im Dezember 2022

