Süß! Hier sitzt Dagi Bees Sohn Nelio im Auto hinterm Steuer

Dagi Bee (28) gibt den Fans süße Einblicke in ihren Familienalltag. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die gebürtige Düsseldorferin regelmäßig 6,7 Millionen Abonnenten mit ihren Beiträgen. Seit der Geburt ihres Sohnes Nelio (1) im Dezember 2021 spricht sie auch immer wieder über ihr Mama-Dasein. So erzählte sie Anfang des Jahres beispielsweise, dass sie ihr aktuelles Leben über alles liebe. Nun veröffentlichte Dagi ein ultraniedliches Bild ihres Sohnemannes.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 28-Jährige einige Eindrücke der vergangenen Woche. Neben Schnappschüssen aus dem Familienurlaub teilte Dagi auch eine Aufnahme, auf der der Einjährige hinter dem Steuer ihres Wagens sitzt. Dabei trägt er einen weißen Pullover, eine mintgrüne Fellweste sowie eine cremefarbene Mütze. Augenscheinlich ist Nelio auch mit Eifer bei der Sache, denn er hält das Lenkrad fest umklammert. Weitere Aufnahmen zeigen ihren Mann Eugen (28), wie er seinen Sohn auf dem Arm hält oder wie die Influencerin mit ihrem Nachwuchs Dubai erkundet.

"Wir sind dann mal weg. Gefühlt ist in den ersten sechs Wochen des Jahres so viel passiert wie im letzten halben Jahr zusammen", schrieb sie in ihrem Post. Aus diesem Grund werde sich der Webstar in den kommenden Tagen erst einmal eine kleine Auszeit nehmen, um "die Sonne und unsere kleine Familie" in vollen Zügen genießen zu können.

Anzeige

Instagram / dagibee Nelio Kazakov und Dagi Bee in Dubai, 2023

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bees Sohn Nelio im Februar 2023

Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und sein Sohn Nelio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de