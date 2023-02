Tschechischer Nationalspieler outet sich als homosexuell

Jakub Jankto geht einen mutigen Schritt. Noch immer ist es in der Welt des Profifußballs nicht gang und gäbe, dass sich Spieler öffentlich zu ihrer Homosexualität bekennen. Zu groß ist immer noch die Angst vor Nachteilen in dem Sport. Selbst Ex-Fußballprofi Philipp Lahm (39) riet Männern davor ab, sich während ihrer aktiven Karriere zu outen. Doch ein weiterer Sportler wollte es anders machen. Fußballprofi Jakub Jankto outete sich als schwul.

"Wie jeder andere will ich mein Leben in Freiheit leben. Ohne Angst. Ohne Gewalt. Sondern mit Liebe. Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken", lauteten die Worte zu einem Beitrag, den Jakub auf Instagram postete. Der Nationalspieler spielte zum Beispiel im Jahr 2021 bei der Fußball-Europameisterschaft für Tschechien.

Sein Fußballklub Sparta Prag reagierte bereits auf Twitter auf Jakubs Coming-out. "Du hast unsere Unterstützung. Lebe dein Leben, Jakub", schrieb der Klub. Auch zahlreiche Fans reagierten positiv und zollten ihm ihren Respekt.

Jakub Jankto

Jakub Jankto im März 2022

Jakub Jankto, 2021

