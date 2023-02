Loris Karius' Freundin Diletta Leotta flasht in Feder-Top!

Diletta Leotta (31) legt mal wieder einen formvollendeten Auftritt hin! Die italienische Sportmoderatorin ist seit einiger Zeit die neue Frau an der Seite des Torhüters Loris Karius (29). In den vergangenen Monaten wurden die zwei immer wieder total verliebt gesichtet, an Silvester wurde ihre Liebe durch ein süßes Knutschfoto sogar auf Social Media offiziell. Nun machte Diletta aber nicht mit süßem Liebes-Content, sondern mit total heißen Fotos von sich reden!

Auf Instagram teilte die Schönheit mehrere Aufnahmen, auf denen sie in verschiedenen Outfits posierte – wie immer war Diletta ziemlich stilsicher unterwegs. Unter anderem setzte die Blondine ihren durchtrainierten Körper auch in einem ausgefallenen Feder-Top in Szene. "Letzte Woche in Sanremo", lautete die Betitelung des coolen Posts.

Für die ansprechende Fotostrecke erntete Diletta eine Menge Komplimente von ihren Bewunderern. "Ich frage mich, warum wir nicht einfach heiraten können?" oder "Du siehst so wunderschön aus", kommentierten die begeisterten Follower der Journalistin.

MEGA Diletta Leotta und Loris Karius

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta im Februar 2023

MEGA Loris Karius und Diletta Leotta, 2022

