Wegen Ermittlungen: Ehe von Hunter Biden steckt in der Krise

Hunter Biden (53) muss um die Beziehung mit seiner zweiten Ehefrau Melissa Cohen bangen! Rund um den Sohn des amerikanischen Präsidenten Joe Biden (80) gibt es etliche Skandale: Nachdem bei einer Reparatur seines Laptops sensible Daten veröffentlicht wurden, laufen zahlreiche Ermittlungen gegen ihn, unter anderem wegen Steuervergehen, und seine Sex- und Drogeneskapaden kamen ans Licht. Das hat auch Hunters Ehe sehr geschadet.

Wie ein Insider von RadarOnline berichtet, stehen die beiden in ihrem Haus ständig unter dem Schutz des Secret Services, was sie gewissermaßen zu Gefangenen macht. "Das hat mehr Stress verursacht, als beide bewältigen können. Es hilft nicht, dass Hunter paranoid und ziemlich eifersüchtig und pflegeintensiv ist", behauptet die Quelle. Der Unternehmer habe viele Feinde, die nur auf sein Scheitern warten würden: "Alles, was sie tun können, ist es auszusitzen und das macht sie verrückt."

Dabei habe sich Melissa eigentlich eine ganz andere Zukunft gewünscht. "Melissa sehnt sich danach, wieder zu arbeiten, aber Hunter macht sich Sorgen darüber, was passieren wird, wenn sie das tut", erklärt der Informant. Sie habe zwar viel Geduld, doch sei in der Ehe absolut unglücklich.

Getty Images Joe Biden und sein Sohn Hunter im August 2022

Getty Images Melissa Cohen und Hunter Biden, Dezember 2022

Getty Images Melissa Cohen, Hunter und Joe Biden im November 2022 in Nantucket

