Donald Trumps Anwälte nutzen Biden-Begnadigung für Prozess

US-Präsident Joe Biden (82) hat seinen Sohn Hunter Biden (54) kurz vor dem Ende seiner Amtszeit begnadigt und steht deshalb in der Kritik. Die überraschende Begnadigung hat seither für jede Menge Diskussionen über Ethik und Machtmissbrauch im Weißen Haus gesorgt. Jetzt könnte ausgerechnet Joe Bidens möglicher Nachfolger Donald Trump (78) von dessen Entscheidung profitieren: Die Anwälte des Republikaners haben beantragt, den Schuldspruch gegen ihren Mandanten wegen der Verschleierung von Schweigegeldzahlungen aufzuheben und berufen sich dabei auf die Argumentation des Präsidenten selbst.

Wie unter anderem die Tagesschau berichtet, argumentieren die Verteidiger von Donald Trump, dass ihr Mandant ebenso wie Hunter Biden Opfer eines "politischen Theaters" geworden sei. Sie beziehen sich auf Joe Bidens Begründung für die Begnadigung seines Sohnes, in der er von einer "ungerechten" und politisch motivierten Behandlung durch die Justiz gesprochen hatte. Zudem sei der Schuldspruch gegen Donald ein Hindernis für die reibungslose Machtübergabe an den designierten US-Präsidenten und laufe seiner Immunität als zukünftiges Staatsoberhaupt zuwider. Die Staatsanwaltschaft in New York hat bis Montag Zeit, auf den Antrag zu reagieren, bevor Richter Juan Merchan über das weitere Vorgehen entscheidet.

Joes Sohn Hunter war im Juni für schuldig befunden worden, beim Kauf einer Waffe über seinen Drogenkonsum gelogen zu haben. Auch in zwei Verfahren wegen verschiedener Steuerschulden war der Präsidentensohn schuldig gesprochen worden. Der scheidende Präsident begründete seine Entscheidung, Hunter zu begnadigen, wie folgt: "Keine vernünftige Person, die die Fakten im Zusammenhang mit Hunter prüft, kann zu einer anderen Schlussfolgerung kommen als dieser: Hunter wurde herausgepickt, weil er mein Sohn ist – und das ist falsch."

Getty Images Donald Trump vor Gericht, April 2023

Getty Images Hunter Biden, Sohn von Joe Biden

