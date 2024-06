Hunter Biden wurde wegen Waffenbesitzes schuldig gesprochen

Hunter Biden (54) muss für seine früheren Taten nun mit Konsequenzen rechnen. Der Sohn des amtierenden Präsidenten Joe Biden (81) wurde am Dienstag in allen Anklagepunkten in seinem Prozess wegen illegalen Waffenbesitzes für schuldig befunden. Wie People berichtet, meldet sich der 54-Jährige bereits zu dem Urteil. "Ich bin heute dankbarer für die Liebe und Unterstützung, die ich in der letzten Woche von [meiner Frau] Melissa, meiner Familie, meinen Freunden und meiner Gemeinschaft erfahren habe, als dass ich von dem Ergebnis enttäuscht bin“, erklärt er und fügt hinzu: "Genesung ist durch die Gnade Gottes möglich, und ich bin gesegnet, dieses Geschenk Tag für Tag zu erleben."

Das genaue Strafmaß für den Präsidentensohn steht noch aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Hunter drohen bis zu 25 Jahre Haft – aufgrund seiner sonst aber straffreien Akte könnte die Richterin gnädig sein. Sein Vater hielt sich aus dem Prozess größtenteils heraus. Wie das Onlineportal berichtet, veröffentlichte der 81-Jährige jedoch ebenfalls ein Statement. "Wie ich vergangenen Woche bereits sagte, bin ich der Präsident, aber ich bin auch ein Vater. Jill und ich lieben unseren Sohn, und wir sind so stolz auf den Mann, der er heute ist. Viele Familien, deren Angehörige mit der Sucht zu kämpfen hatten, verstehen das Gefühl des Stolzes, wenn man sieht, dass jemand, den man liebt, auf der anderen Seite steht und in der Genesung so stark und widerstandsfähig ist", hieß es in einer Erklärung.

Hunter kam bereits in jungen Jahren mit Drogen und Alkohol in Kontakt. Nachdem er 1972 seine Mutter und seine Schwester bei einem Autounfall – den er selbst schwer verletzt überlebt hatte – verloren hatte, versuchte er sein Trauma mit schädlichen Substanzen zu verdrängen. 2008 sei er dann sieben Jahre clean gewesen. Nach dem Tod seines Bruders Beau Biden (✝46) wurde er 2015 aber wieder rückfällig. Erst die eindringliche Bitte seines Vaters und seiner Stiefmutter Jill (73) haben dem vierfachen Vater die Augen geöffnet.

Hunter Biden, Sohn von Joe Biden

Joe Biden und sein Sohn Hunter im August 2022

