Joe Biden stattete dem "Reacher"-Set einen Besuch ab

Als das Set von "Reacher" in Philadelphia am Montag, dem 16. Juni, mit Dreharbeiten zur vierten Staffel beschäftigt war, kam es zu einem unerwarteten Besuch: Joe Biden (82), der ehemalige US-Präsident, sorgte mit seinem Erscheinen für Aufsehen. Begleitet wurde er von seiner Frau Jill Biden (74) und seinem Sohn Hunter Biden (55). Laut People war die Familie zuvor in der Stadt unterwegs, um zusammen zu frühstücken, als sie zufällig auf das Set stieß. Alan Ritchson (42), Hauptdarsteller der Serie, nutzte die Gelegenheit und teilte später Fotos des besonderen Moments auf Instagram. "War ein Privileg und eine große Ehre, die Familie Biden zu treffen. Sie waren unglaublich freundlich und herzlich", schwärmte er in seinem Post.

Die Begegnung sorgte nicht nur für Staunen, sondern auch für echte Begeisterung am Set. Laut einem Augenzeugen fuhr plötzlich eine Kolonne schwarzer SUVs vor. Zunächst hielten viele die ausgestiegenen Männer für Schauspieler – doch als die Filmcrew in Applaus ausbrach und Rufe wie "Wir lieben dich, Joe!" ertönten, war klar: Hier kam kein Filmstar, sondern der Präsident höchstpersönlich. Alan Ritchson nahm’s mit Humor und behauptete, Joe Biden habe ihn beim Armdrücken besiegt. Außerdem verriet er augenzwinkernd, sie hätten "kurz über Stringtheorie und Quantenverschränkung" philosophiert. Ein denkwürdiger Moment – selbst für eine Stadt wie Philadelphia.

Für Joe Biden war es nicht das erste Mal, dass er im Rampenlicht der Unterhaltungsindustrie stand. Der erfahrene Politiker hatte zuvor bereits eine humorvolle Gastrolle in der beliebten Serie "Parks and Recreation", in der er von Leslie Knope, gespielt von Amy Poehler (53), begeistert empfangen wurde. Damals sorgte sein Erscheinen für Unterhaltung und belustigte Fans der Serie weltweit. An diesem Tag allerdings war es ein ganz ungeplantes Zusammentreffen, das erneut zeigte, dass Joe Biden auch abseits seines politischen Wirkens für Überraschungen gut ist.

