Hot! Candice Swanepoel feiert Bademode-Jubiläum mit sexy Pic

Candice Swanepoel (34) heizt ihren Fans im knappen Bikini ein! Die Victoria's Secret-Veteranin ist nicht nur als Model erfolgreich, sondern hat auch ihr eigenes Bademode-Business. Im vergangenen Jahr sorgte die Zweifach-Mama für Gerüchte, dass sie Rapper Kanye West (45) datet und polarisierte bei der New York Fashion Week. Nun begeistert sie ihre Fans mit einem sexy Fotoshoot: In ihrer neuen Bikinikollektion zeigt Candice ihren Megakörper!

Die gebürtige Südafrikanerin teilte eine Bilderstrecke auf Instagram, in der sie umgeben von wilder Natur ihre Bademode präsentiert. Sinnlich auf einem Felsen posierend zeigt die Beauty ihre Naturverbundenheit und gleichzeitig ihren Traumkörper. Ihr Bademode-Label Tropic of C lege vor allem Wert auf Nachhaltigkeit und sei für das Model eine Möglichkeit, sich kreativ auszuleben. Zu dem knappen Bikini trug die Blondine eine goldene Körperkette sowie passende Ringe und Ohrringe.

Ihre Fans zeigen sich begeistert von ihrer Schönheit: "Schöne Göttin, du bist die pure Lust". Aber auch die Wahl der paradiesischen Umgebung wird gelobt: "Wahnsinnig coole Bilder, als wärst du ein Teil der Natur, du passt genau da rein." Neben ihrer Tätigkeit in der Mode- und Modelbranche legt Candice ihren Fokus auf die Familie. Mit ihrem Ex-Verlobten und Modelkollegen Hermann Nicoli (40) hat sie die Söhne Anaca (6) und den vierjährigen Ariel.

Getty Images Candice Swanepoel, Model

Getty Images Candice Swanepoel in New York, September 2022

Getty Images Candice Swanepoel im November 2019

