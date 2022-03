Gibt es etwa einen neuen Mann an der Seite von Candice Swanepoel (33)? Fast drei Jahre ist es her, dass der ehemalige Victoria's Secret-Engel die Trennung von seinem langjährigen Freund Hermann Nicoli (39) öffentlich machte. Das einstige Paar hat auch zwei Kinder zusammen, die 2016 und 2018 das Licht der Welt erblickten. Doch nun scheint die Beauty wieder frisch verliebt zu sein. Datet Candice nun etwa Andrés Velencoso (44)?

Wie Just Jared jetzt berichtete, wurden das Model und der Schauspieler vergangene Woche zusammen gesehen. Gemeinsam schlenderten die beiden Hand in Hand durch den Jardin des Tuileries in Paris und wirkten sehr vertraut miteinander. Einige Paparazzi-Bilder zeigen sogar, dass Candice den Élite-Star verliebt anschaut und ein leichtes Grinsen nicht unterdrücken kann. Auch Andrés scheint seiner Begleitung nicht abgeneigt zu sein. So legt der 44-Jährige beispielsweise einen Arm um die hübsche Blondine und drückt sie einige Male fest an sich.

Sollten die beiden Turteltauben wirklich in einer Beziehung sein, könnte der gebürtige Spanier eine weitere hübsche Frau in seine Dating-Historie aufnehmen. Denn von 2008 bis 2013 war das Male-Model mit Kylie Minogue (53) in einer Beziehung. Kurz nach der Trennung von der "Can’t Get You Out Of My Head"-Interpretin wurde er dann mit der Haus des Geldes-Schönheit Úrsula Corberó in Verbindung gebracht. Die beiden sollen im Anschluss zwei Jahre lang ein Paar gewesen sein.

Getty Images Andrés Velencoso, Schauspieler

Getty Images Candice Swanepoel bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars 2020

Getty Images Andrés Velencoso bei den 78. Internationalen Filmfestspielen in Venedig im September 2021

