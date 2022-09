Datet Kanye West jetzt etwa Supermodel Candice Swanepoel?

Hat Kanye West (45) etwa eine neue Frau an seiner Seite? Der Sänger ist seit vergangenem Jahr von Realitystar Kim Kardashian (41) getrennt. Während seine Ex-Frau nach dem Liebes-Aus eine Beziehung mit dem Comedian Pete Davidson (28) geführt hatte, wurde der "Runaway"-Interpret des Öfteren mit anderen Damen gesichtet – dabei soll es sich eher um kurzzeitige Romanzen gehandelt haben. Jetzt war Kanye mit Supermodel Candice Swanepoel (33) unterwegs!

Das einstige Victoria's Secret-Model und der Designer wurden gemeinsam auf der New York Fashion Week gesichtet. Auf den Schnappschüssen ist unschwer zu erkennen, dass die beiden eine Menge Spaß hatten und sich ziemlich gut verstehen. Nach der Veranstaltung sollen sich Candice und Kanye auf den Weg ins Hotel des 45-Jährigen gemacht haben. Ob dies ein Indiz dafür ist, dass die beiden was am Laufen haben?

Die Blondine ist seit rund drei Jahren als Single-Lady unterwegs. Erst im März wurde Candice mit dem Élite-Star Andrés Velencoso (44) von Paparazzi erwischt – die zwei spazierten Hand in Hand durch die französische Hauptstadt Paris. Im Jardin des Tuileries wirkten Candice und der Schauspieler sehr vertraut.

Getty Images Rapper Kanye West bei der New Yorker Fashion Week, 2018

Getty Images Candice Swanepoel bei der New York Fashion Week, 2022

Getty Images Andrés Velencoso bei einer Veranstaltung in Madrid, 2022

