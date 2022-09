Rotkäppchen-Look? Candice Swanepoels Outfit polarisiert

Candice Swanepoel (33) sorgt für einen echten Wow-Moment! In New York hat sich aktuell die internationale Modebranche versammelt – denn die Fashion Week ist in vollem Gange. Zu diesem Anlass zog es Stars und Sternchen, inklusive der bekanntesten Topmodels, in den Big Apple. So auch Candice. Die heiße Südafrikanerin schritt für die Vogue-Fashion-Show über den Runway – doch ihr Outfit war dabei etwas fragwürdig...

Spitze, Fell und eine Sturmhaube à la Rotkäppchen – dem Kleid der zweifachen Mutter mangelte es nicht an Kreativität! Aktuelle Bilder des Events zeigen Candice in der Kreation des Labels Alaia auf dem Laufsteg. In dem ausgefallenen Outfit stolzierte sie auf und ab und posierte mit einem breiten Grinsen für die Fotografen. Das wilde Kleid kombinierte die Beauty mit einem simplen Make-up im Nude-Look.

Nicht nur Candice lief für die Vogue über den Runway. Neben der 33-Jährigen posierten auch Tennis-Star Serena Williams (40), Gigi Hadid (27) und Irina Shayk (36) für die Zuschauer. Brooklyn Beckham (23) und seine Ehefrau Nicola (27) traten sogar als Pärchen bei der Modenschau auf.

Getty Images Candice Swanepoel im November 2019

Getty Images Candice Swanepoel bei der New York Fashion Week 2022

Getty Images Serena Williams bei der New York Fashion Week 2022

