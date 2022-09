Insider behauptet: Kanye West datet echt Candice Swanepoel!

Kanye West (45) lässt seit der Trennung von Kim Kardashian (41) nichts anbrennen! Die Ehe des Rappers und des Reality-TV-Stars ist vergangenes Jahr endgültig in die Brüche gegangen: Sie hat die Scheidung eingereicht. Während er noch lange versuchte, sie zurückzugewinnen, tröstete der Musiker sich trotzdem mit anderen Frauen – und davon gab es einige! Zuletzt beispielsweise Model Chaney Jones. Vergangene Woche machten nun Gerüchte die Runde, dass der Musiker einen absoluten Superstar aus der Modebranche daten soll: Candice Swanepoel (33)! Jetzt bestätigte ein Insider: Kanye und Candice sollen verrückt nacheinander sein!

Ein Vertrauter der beiden behauptete nun gegenüber The Sun: "Kanye und Candice haben sich in letzter Zeit viel gesehen – und er hat sie schon als seine Freundin vorgestellt." Aber wie ernst ist die Sache zwischen den beiden? "Bis jetzt ist die Sache mit Candice noch ziemlich zwanglos, weil sie beide sehr beschäftigt sind und nichts überstürzen wollen", berichtete die Quelle weiter. Trotzdem sei ihre Liaison wesentlich "vielversprechender" als Kanyes vorherige Affären mit Julia Fox (32) oder Irina Shayk (36).

Das Ironische: Die beiden sollen sich ausgerechnet über Kanyes Ex Kim kennengelernt haben – weil die Unternehmerin schon häufiger mit dem Topmodel zusammengearbeitet hat. So modelte sie erst vor ein paar Monaten an der Seite von Heidi Klum (49) und Alessandra Ambrosio (41) für Kims Shapewear-Marke Skims.

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Candice Swanepoel in New York, September 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2022

Anzeige

Kayne West und Candice Swanepoel – könnt ihr euch die beiden zusammen vorstellen? Ja, na klar! Nein, das passt doch gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de