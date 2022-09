Nach Liebesgerücht: Datet Kanye West Candice etwa gar nicht?

Haben die beiden doch keine Liebesbeziehung? Kanye West (45) hat seit der Trennung von seiner Ex Kim Kardashian (41) bereits einige Frauen gedatet. Unter anderem wurde der Rapper mit Julia Fox (32) und Chaney Jones gesehen – doch mit keiner war es offenbar ernster. Nun behauptete ein Insider, dass Kanye und Candice Swanepoel (33) sich daten sollen. Aber sind bei den beiden wirklich romantische Gefühle im Spiel?

Eine andere Quelle ist sich nämlich sicher: Kanye und das Model haben eine rein geschäftliche Begehung. "Sie sind zusammen, um Werbung für seine Yeezy-Linie zu machen. Sie arbeiten gut zusammen und sind über die Mode miteinander verbunden", erklärte der Insider gegenüber Us Weekly. "Alles, was über eine Arbeitsbeziehung hinausgeht, ist nicht wahr. Sie haben keine romantische Beziehung. Sie ist eine weitere seiner Musen."

Besonders pikant ist allerdings, dass das Victoria's Secret-Model und Kanye sich von seiner Ex Kim kennen. Die Blondine modelte bereits öfters für den Keeping up with the Kardashians-Star. Erst vor einigen Monaten wurde eine Kampagne für Kims Marke SKIMS veröffentlicht, bei der Candice unter anderem an der Seite von Heidi Klum (49) modelte.

Getty Images Candice Swanepoel, Model

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2018

