K-Star Song Joong-ki heiratet britische Schauspielerin!

Überraschende, aber vor allem wunderschöne News von Song Joong-ki! Der Südkoreaner gehört zu den erfolgreichsten TV-Stars seiner Heimat. Mit spannenden Serien wie "Vincenzo" oder auch "Descendants of the Sun" feierte der Hottie auch auf Netflix große Erfolge. Auch sein Privatleben erfreute sich besonders in den Medien großer Beliebtheit. Seine Fans fragten sich immer zu: Hat Joong-ki eine Freundin? Ja, die hat er – und hat ihr nun sogar das Jawort gegeben!

Wie unter anderem CNN berichtete, ist der südkoreanische TV-Star bereits seit einigen Tagen unter der Haube. Joong-ki heiratete demnach seine Freundin, die britische Schauspielerin Katy Louise Saunders. Und es kommt noch besser: Die beiden Turteltauben sind in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Kindes. "Glücklicherweise kam ein kostbares Leben zu uns", verkündete der 37-Jährige in einem Brief an seine Fans. Er und Katy seien sehr glücklich miteinander.

Joong-ki war schon einmal vor den Traualtar getreten. 2017 hatte der "Reborn Rich"-Star seine Schauspielkollegin Song Hye-kyo in Seoul geheiratet. Im Juni 2019 hatten sie sich jedoch scheiden lassen.

Anzeige

Getty Images Song Joong-ki im Dezemeber 2014

Anzeige

Getty Images Katy Louise Saunders im Oktober 2017

Anzeige

Getty Images Song Joong-ki and Song Hye-kyo im Juni 2016

Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden bald verraten werden, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten? Nein, ich denke, das behalten sie für sich! Ja, bestimmt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de