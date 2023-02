Nach Babynews: Song Joong-ki und schwangere Katy gesichtet

Die Turteltauben verlassen das Nest! Vor wenigen Monaten hatte Song Joong-ki (37) seine Liebe zu Katy Louise Saunders (38) bekannt gegeben. Der südkoreanische TV-Star und die britische Schauspielerin wagten zudem bereits den nächsten Schritt: Sie gaben sich das Jawort. Ihrem Glück setzten sie noch die Krone auf – sie erwarten nämlich ihr erstes gemeinsames Kind. Nun wurden Joong-ki und Katy erstmals als Ehepaar gesichtet.

Wie Money Report berichtete, erwischten Paparazzi die werdenden Eltern nun zusammen in Itaewon. Dort genossen die beiden einen entspannten Abend im Kino – auch Katys Familie war mit dabei. Die Eheleute trugen beide Masken, wie die Aufnahmen zeigen. Der "Vincenzo"-Star kombinierte dazu eine helle Strickjacke sowie eine Basecap. Seine Liebste war in ein weites schwarzes Outfit gehüllt – ob sich unter ihrem Look schon ein Babybäuchlein abzeichnet, war deshalb nicht zu erkennen.

Nachdem bekannt geworden war, dass Joong-ki und Katy geheiratet haben und Nachwuchs erwarten, meldete sich der K-Star via Daum Cafe mit einem emotionalen Brief bei seinen Fans. "Glücklicherweise kam ein kostbares Leben zu uns", hatte der 37-Jährige darin verkündet. Zudem schwärmte er von seiner frisch Angetrauten.

Getty Images Katy Louise Saunders im März 2016

Getty Images Song Joong-ki, südkoreanischer Schauspieler

Getty Images Katy Louise Saunders im Mai 2016

