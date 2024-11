"Prinzessin": Song Joong-kis zweites Baby ist auf der Welt

Song Joong-ki (39) hat großen Grund zur Freude: Der Schauspieler ist zum zweiten Mal Papa geworden. Die süßen Nachrichten erzählt er seinen Fans auf ganz besondere Weise – nämlich in seinem Fan-Café, wie die Plattform All K-Pop berichtet. "Jetzt bin ich unglaublich dankbar, ein weiteres wunderschönes Baby begrüßen zu dürfen. Unsere kleine Prinzessin wurde gesund geboren, und sowohl meine Frau als auch das Baby erholen sich gut", schreibt der Südkoreaner dort in einer persönlichen Nachricht. Damit verkündet er auch gleich das Geschlecht des Nachwuchses: Es ist ein Mädchen. Außerdem dankt er seinen Fans von ganzem Herzen für die treue Unterstützung.

Dass Joong-ki und seine Frau Katy Louise Saunders (40) zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten, wurde bereits im August öffentlich. Laut News1 habe das Paar die Schwangerschaft im Kreis ihrer Familie und Freunde bestätigt. Sie seien voller Vorfreude auf den Familienzuwachs. Bis zum Zeitpunkt der Geburt blieb das Babygeschlecht aber noch geheim. Für ihren kleinen Sohn bedeutet das nun die Rolle des großen Bruders. Ihr Söhnchen erblickte im Juni 2023 das Licht der Welt. Auch die Geburt verkündeten die Eltern mit einem Foto aus dem Fan-Café. "Ich wollte eine traumhafte Nachricht mit euch teilen, deshalb bin ich online gekommen. [...] Ich glaube, dass er das wertvollste Geschenk ist, das wir bekommen haben", schrieb der stolze Papa dazu.

Mit ihren beiden Kindern krönen Joong-ki und Katy ihre Liebe. Die beiden sind bereits seit Anfang 2023 verheiratet. Von der Hochzeit berichtete damals CNN. Fast zeitgleich mit dem Jawort wurde auch die erste Schwangerschaft bekannt. "Glücklicherweise kam ein kostbares Leben zu uns", schrieb der Filmstar in einem emotionalen Brief an seine Fans. Genau wie ihr Gatte ist auch Katy als Schauspielerin tätig. Während er sich mit Serien wie "Descendants of the Sun" einen Namen machte, spielte die Britin unter anderem in dem Drama "Drei Meter über dem Himmel" mit.

Getty Images Katy Saunders, Mai 2016

Getty Images Song Joong-ki, Mai 2023

