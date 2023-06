Ein Junge: K-Star Song Joong-ki wurde zum ersten Mal Vater!

Süße Babynews aus Südkorea! Song Joong-ki (37) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler seiner Heimat. Besonders durch seine Auftritte in Netflix-Serien wie "Vincenzo" oder "Descendants of the Sun" hatte er große Erfolge feiern können. Im Februar überraschte er dann noch mit freudigen News aus seinem Privatleben und kündigte die erste Schwangerschaft seiner Frau Katy Louise Saunders (38) an. Und nun ist es endlich so weit: Joong-kis Baby ist zur Welt gekommen!

In seinem Fan-Café verkündet der Schauspieler die frohe Botschaft mit einem niedlichen Foto, das die Hand seines Sohnes zeigt, die sich an einem von Joong-kis Fingern festhält. "Ich wollte eine traumhafte Nachricht mit euch teilen, deshalb bin ich online gekommen. Aktuell bin ich in Italien. Ich konnte mein Baby endlich hier in Rom, der Heimatstadt meiner Frau, kennenlernen", verkündet der frischgebackene Papa überglücklich.

Seine Freude bringt Joong-ki auch mit süßen Worten zum Ausdruck: "Ich glaube, dass er das wertvollste Geschenk ist, das wir bekommen haben." Er und seine Katy hätten schon immer den Traum gehabt, eine glückliche Familie für den Rest ihres Lebens zu haben. "Ich hoffe aufrichtig, dass es auch in eurem Leben großes Glück geben wird", gibt der 37-Jährige seinen Fans mit auf den Weg.

Getty Images Song Joong-ki, Südkoreanischer Schauspieler

Getty Images Song Joong-ki, Mai 2023

Getty Images Katy Saunders, Mai 2016

