Familienzuwachs: Song Joong-Ki erwartet zweiten Nachwuchs

Süße Neuigkeiten aus Korea: Schauspieler Song Joong-ki (38) und seine Ehefrau Katy Louise Saunders (39) sind in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses. Wie News1 berichtet, bestätigte das Paar die glückliche Nachricht im Kreise der Familie und enger Freunde. Die Vorfreude, die Familie schon bald zu vergrößern, sei groß. Zurzeit bereite sich die "Three Steps Over Heaven"-Darstellerin auf die Geburt vor – in welchem Monat Katy bereits ist und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, ist jedoch unbekannt.

Erst vor rund einem Jahr erfreuten sich der "Five Senses of Eros"-Darsteller und die gebürtige Britin über die Geburt ihres ersten Babys. Im Juni 2023 erblickte ein Sohn das Licht der Welt. In seinem Fan-Café hielt Song die freudige Nachricht mit einem niedlichen Schnappschuss von der Hand des Neugeborenen fest. "Ich wollte eine traumhafte Nachricht mit euch teilen, deshalb bin ich online gekommen. [...] Ich glaube, dass er das wertvollste Geschenk ist, das wir bekommen haben", schrieb der frischgebackene Papa überglücklich.

Nur wenige Monate zuvor überraschten der südkoreanische TV-Star und seine Partnerin mit der Verkündung ihrer Heirat. Wie CNN berichtete, hatten sich Song und Katy im Februar 2023 das Jawort gegeben. Für den "Music Bank"-Moderator war das bereits die zweite Hochzeit. 2017 heiratete er die koreanische Berühmtheit Song Hye-kyo. 2019 ließen sie sich jedoch wieder scheiden.

Getty Images Katy Louise Saunders, britische Schauspielerin

Getty Images Song Joong-Ki, Schauspieler

