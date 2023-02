"Größte Herausforderung": Laura Osswald über ihre Scheidung

Laura Osswald (40) spricht offen über ihre Gefühlswelt! Vor über zehn Jahren lernte die Schauspielerin den Unternehmensberater Krishan Weber kennen. Im Dezember 2014 krönten sie ihre Liebe mit einer Hochzeit. Dennoch sollte es nicht für immer sein: 2021 gab Laura die Trennung bekannt, zwei Jahre später lässt sich das Paar nun scheiden. Wie schwer die Scheidung für Laura wirklich ist, verriet sie jetzt.

In einem Interview mit Bunte sprach die 40-Jährige offen über ihre aktuelle Gefühlslage: "Die Trennung war die größte Herausforderung meines Lebens. Freunde und Familie haben mir sehr geholfen, alleine hätte ich das nicht so gut ausgehalten." Dass ihre Mutter, die vor zwei Jahren gestorben war, ihr in dieser schweren Zeit nicht beistehen konnte, war für Laura besonders schmerzhaft: "Aber mein Vater hat mich sehr unterstützt. Teilweise habe ich ihn täglich angerufen und er hat geduldig zugehört, wenn es mir nicht gut ging."

Wegen ihres Ehe-Aus habe sich die Mutter einer Tochter gefühlt, als hätte sie versagt: "Ich hatte eine Bilderbuchfamilie vor Augen und bin gescheitert. [...] Deshalb war es für mich eine persönliche Niederlage, die ich verarbeiten musste." Dennoch schaut Laura zuversichtlich in die Zukunft: "Das Leben ist nicht vorbei. Egal wie alt man ist, es ist nie zu spät für einen Neuanfang, davor habe ich jetzt keine Angst mehr."

Actionpress / Ukas, Michael Krishan Weber und Laura Osswald

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald, Schauspielerin

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald mit ihrer Tochter, November 2020

