Schauspielerin Laura Osswald (38) setzt auf äußerliche Veränderung! Man kennt das blonde TV-Gesicht vor allem durch ihre Rolle als Hannah Lehmann aus der Serie Verliebt in Berlin. Seit einem Jahr ist die TV-Darstellerin mit ihrem Ehemann Krishan Weber und Tochter Karline Ruby wieder zurück in Deutschland und jetzt hatte sie Lust auf etwas Neues. Die Schauspielerin hat nun Mut beim Friseurbesuch bewiesen.

In einem Instagram-Post präsentierte sie nun stolz ihre pinke Haarpracht und teilte ihren Followern mit, dass sie eine vorübergehende Veränderung bräuchte, allerdings nur äußerlich! Privat und beruflich ist alles beim Alten. Seit ihrer Deutschland-Rückkehr hat sie schon wieder an einigen TV-Projekten mitgewirkt und gegenüber Promiflash verraten, wie es sich für sie anfühlt. "Es ist toll! In eine neue Rolle zu schlüpfen, mir diese zu erarbeiten und mit Kollegen zu spielen. Es ist immer wieder eine Herausforderung", erzählte sie im Interview.

Dem Fernsehgesicht ist es wichtig, den Kontakt zu alten TV-Kollegent zu halten. Mit Doctor's Diary-Kollegin Diana Amft (44) telefoniert sie öfter und auch der Kontakt zu Kai Schumann (44) besteht noch immer. Über ein neues Projekt mit alten Kollegen würde sich der TV-Star sehr freuen.

Getty Images Laura Osswald bei einem Medienevent, 2015

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald mit ihrem Mann Krishan Weber in Spanien

Instagram / lauraosswald_official Schauspielerin Laura Osswald

