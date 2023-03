Nach der Scheidung: Laura Osswald will nie wieder heiraten!

Laura Osswald (40) hat genug vom Bund der Ehe! 2014 hatte sie ihrem Liebsten Krishan Weber das Jawort gegeben – doch 2021 zerbrach ihre Liebe dann nach über zehn Jahren Beziehung. Die Scheidung war für die Schauspielerin eine besonders schwere Zeit, die sie als größte Herausforderung ihres Lebens bezeichnet. Und offenbar hat ihr die Trennung auch den Glauben an eine funktionierende Ehe genommen: Laura will nie wieder "Ja" sagen!

Deswegen hat sie auch eine ganz klare Antwort, falls noch mal ein Mann um ihre Hand anhalten würden: "Nein! Auf gar keinen Fall!" Das stellte Laura entschieden im Interview mit RTL klar. Eine erneute Scheidung wäre einfach ein zu großer Einschnitt: "Eine Scheidung ist ja generell eine persönliche Niederlage, eine Trennung auch und wenn Kinder involviert sind, ist es natürlich doppelt und dreifach schwer." An die große Liebe glaubt die Doctor's Diary-Bekanntheit aber auch jetzt noch – nur will sie diese nicht mehr mit einem Trauschein besiegeln.

Laura und Krishan haben eine gemeinsame Tochter: Karline erblickte im September 2016 das Licht der Welt. Für sie will der Serien-Star die Scheidung natürlich so angenehm wie möglich gestalten und mit ihr positiv in die Zukunft blicken. "Das Leben ist nicht vorbei. Egal wie alt man ist, es ist nie zu spät für einen Neuanfang, davor habe ich jetzt keine Angst mehr", hatte sie gegenüber Bunte deutlich gemacht.

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald mit ihrem Mann Krishan Weber in Spanien

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald und ihre Tochter Karline im September 2022

Getty Images Laura Osswald und Krishan Weber, Januar 2013

