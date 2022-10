Laura Osswald feuert mitten in der Scheidung ihre Anwältin

Laura Osswald (40) hat die Nase voll. Nach zehn gemeinsamen Jahren gab die Verliebt in Berlin-Darstellerin im November 2021 bekannt, dass sie und ihr Mann Krishan Weber getrennte Wege gehen. Vor zwei Monaten berichtete die Mutter einer Tochter dann auch, dass sie sich nun scheiden lassen. Dabei läuft allerdings nicht alles reibungslos. Mitten in der Scheidung feuerte Laura jetzt ihre Anwältin.

In einem Instagram-Post machte die 40-Jährige ihrem Ärger Luft. Sie habe sich von ihrem Rechtsbeistand "schlecht vertreten" gefühlt. "Nicht wegen ihrer Kompetenz, sondern schlichtweg, weil Anrufe und E-Mails unbeantwortet bleiben. Und zwar wochenlang", wetterte die Schauspielerin. Zudem habe man sie auch noch innerhalb der Kanzlei an eine andere Anwältin weitergeleitet – ohne ihre Zustimmung. Aus all diesen Gründen habe Laura nun einen Schlussstrich gezogen: "Ich habe da heute Morgen gekündigt und hoffe, dass sie bei den Kosten wenigstens fair bleiben."

Eine neue Vertretung habe Laura bereits gefunden. Sie hoffe, dass es dieses Mal besser laufe. "Das ganze Theater zieht sich einfach wie Kaugummi und es belastet mich", klagte die Darstellerin und betonte abschließend: "Für alle Beteiligten und vor allem für unsere Tochter wäre eine schnelle Einigung, ein schneller Abschluss, einfach am gesündesten."

Anzeige

Actionpress / Müller, Ralf Laura Osswald und Krishan Weber

Anzeige

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de