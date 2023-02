Krass! So viel verdient Gigi Birofio als Reality-TV-Star

Gigi Birofio (23) kann sich nicht beschweren! Zuletzt überzeugte der Realitystar mit seiner ehrlichen Art im Dschungelcamp. In dem Format schlitterte der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat knapp an der begehrten Krone vorbei und verließ das Format als zweitplatzierter Dschungelprinz. Dennoch kann sich der verpeilte Italiener nun vor Terminen und TV-Auftritten kaum mehr retten. So viel verdient Gigi mit seiner Berufung als Realitystar!

"Ich gehe in eine Show – und mein Papa muss dafür zwei Jahre arbeiten!“, gibt der 23-Jährige selbst total fassungslos im RTL-Interview zu. Dass er seinen eigentlichen Werdegang als Industrieelektriker für seine TV-Karriere aufgab, ist daher kaum verwunderlich. Doch wie viel verdient Gigi genau mit einem Format? "Knappe 100.000 kann man sagen ungefähr", verrät er offen. Für den TV-Casanova sei das jedoch nicht selbstverständlich. "Boah Gott, danke, dass ich die Chance habe!“, freut er sich.

Darauf, wie viele Termine er nun habe, komme der Dschungelprinz gar nicht klar. "Boah voll komisch, ich habe mir heute zum ersten Mal einen Terminkalender gekauft", berichtete er vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story. "Dieses Dschungelcamp hat echt viel geholfen, auch was karrieretechnisch angeht", erklärte Gigi. Er sei ständig am Telefonieren und habe viele Termine – der große Wirbel um ihn sei ihm aber auch ein wenig zu viel, denn der Hottie gab zu: "Ich komm nicht klar."

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio bei der Dschungelprüfung

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Juli 2022

