Liebes-Aus? Gigi Birofios Freundin Vicky löscht alle Bilder

Ist bei Luigi Birofio (26) und seiner Freundin Vicky alles aus und vorbei? Fans des Realitystars sind besorgt, denn auf Vickys Instagram-Account deutet einiges auf eine Trennung hin. Sämtliche Pärchenbilder mit Luigi, besser bekannt als Gigi, wurden von der Blondine gelöscht. Auch ein Blick in ihre Followerliste gibt Grund zur Sorge: Beide folgen sich nicht mehr. Lediglich auf dem Profil des Reality-TV-Stars sind noch vereinzelt gemeinsame Fotos und Videos zu finden.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgte ein mysteriöser Beitrag, den Vicky zunächst in ihrer Instagram-Story teilte, jedoch nach nur drei Minuten wieder löschte. Darin deutete ein Zitat auf Untreue innerhalb der Beziehung hin. "Jeder redet darüber, wie schmerzhaft es ist, herauszufinden, dass der Freund einen betrügt, aber niemand spricht darüber, dass man immer noch in ihn verliebt ist, auch nachdem er betrogen hat. Stell dir vor, wie viele Aura-Punkte ich verloren habe, als ich trotzdem noch wollte, dass wir die Dinge klären, nachdem ich von dem anderen Mädchen erfahren habe", lauteten die kryptischen Zeilen des mittlerweile gelöschten Postings.

Dabei schienen die beiden noch vor wenigen Wochen auf Wolke sieben zu schweben. Damals heizte Vicky mit einem auffälligen Ring am Finger sogar die Gerüchteküche an. In ihrer Instagram-Story präsentierte sie stolz den Schmuck von Louis Vuitton und kommentierte das Bild nur vielsagend mit "Wifey". Für viele Fans galt das als eindeutiges Zeichen, dass die beiden vielleicht schon bald den nächsten Schritt gehen wollten.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025

Instagram / vycz Ring von Gigi Birofios Freundin, Juni 2025

