Entwarnung: Gigi Birofio und Vicky sind doch nicht getrennt

Es wird doch nicht die nächste Trennung im Reality-TV-Kosmos – obwohl es zunächst so aussah. Vicky, die Partnerin von Luigi Birofio (26), entfachte Gerüchte über ein mögliches Liebes-Aus. So teilte sie kryptische Zeilen und löschte die Pärchenbilder. Nun gibt sie aber auf Instagram Entwarnung. "Leute, wir sind nicht getrennt. Gigi und ich hatten einen kleinen Streit und haben uns entfolgt", bestätigt die Blondine. Die beiden sind also nach wie vor ein Paar.

Auslöser für die Gerüchte war das Löschen gemeinsamer Bilder von ihrem Social-Media-Account, was viele Fans zu Spekulationen verleitete. Doch offenbar haben sich Vicky und Gigi nach ihrem Zoff nun wieder miteinander versöhnt. Weitere Gerüchte erstickte die Influencerin zudem direkt im Keim. "Er ist mir auch nicht fremdgegangen. Alles ist gut. Ich bin momentan einfach sehr emotional und habe überreagiert", stellte sie klar. Der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer äußerte sich noch nicht zu dem kleinen Beziehungsdrama.

Gigi und Vicky sind noch gar nicht so lange zusammen – genau genommen erst seit ein paar Monaten. Im März bestätigte der TV-Casanova, wieder in festen Händen zu sein. "Ich bin seit ein paar Tagen glücklich vergeben", bestätigte er damals gegenüber "Blitzlichtgewitter". Zudem ließ er sich als Liebesbeweis den Namen seiner Liebsten stechen – während sie seither seinen Namen auf der Haut trägt. Und offenbar planen die beiden schon sehr genau ihre Zukunft zusammen. Dabei stand wohl nicht nur ein Zusammenzug, sondern auch das Thema Kinder im Raum. Auf die Frage eines Fans, ob sie an Babys denken, antwortete Vicky im Netz verheißungsvoll: "Vielleicht sehr bald."

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio und Inlfuencerin Vycz, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vycz Realitystar Gigi Birofio und seine Freundin Vicky

Anzeige