Er vermisst seine Jawline: Gigi Birofio lässt nachhelfen

Gigi Birofio (26) teilte kürzlich Bilder aus seiner Jugend im Netz. Beim Anblick der Schnappschüsse zeigte sich der Realitystar verwundert: Er fragte sich, wo seine markante Jawline geblieben ist. Für sein Problem fand er aber eine Lösung. Wie er jetzt in seiner Instagram-Story preisgibt, machte er sich auf den Weg zu einer Beauty-Behandlung, bei der er sich seinen Kiefer unterspritzen ließ. "Wird Zeit, dass meine Jawline wieder rauskommt", begründete der einstige Dschungelcamper seine Entscheidung.

Gesagt, getan: Nach der Behandlung zeigt sich der 26-Jährige mehr als zufrieden mit seinem Aussehen. "Boom, ich bin wieder ein Dreieckskopf", verkündete er stolz und präsentierte das Ergebnis: "Also Leute, ihr seht, das Resultat ist super. Ich bin wieder wunderschön und sehe aus wie der Sohn von Brad Pitt (61)." Auch danach ließ Gigi seine Follower an seiner Freude teilhaben – mit einem Video, in dem er seinen Kopf drehte und wendete. "Sexy", schrieb er dazu.

Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer ist vor allem für seine humorvolle Art bekannt – aber auch dafür, offen seine Meinung zu sagen. Erst kürzlich äußerte er sich ehrlich über Jimi Blue Ochsenknecht (33), auf den er in der TV-Show Villa der Versuchung traf. Der Schauspieler war einst sein Kindheitsheld, doch vor Ort änderte sich Gigis Eindruck deutlich. "Ich dachte, er ist voll der Gangster, voll der Coole [...] und jetzt merke ich: Er ist ja voll der Spießer – voll der Fisch", erklärte er enttäuscht im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im März 2025