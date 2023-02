Ist bei Kylie Jenner und Travis ein Liebes-Comeback möglich?

Wagen Kylie Jenner (25) und Travis Scott (31) noch einen Versuch? Anfang des Jahres hatte ein Insider ausgeplaudert, dass die The Kardashians-Protagonistin und der Rapper sich getrennt haben. Bereits in der Vergangenheit hatten die Eltern zweier Kinder hin und wieder mit ihrer On-off-Beziehung für Schlagzeilen gesorgt. Doch dieses Mal scheint es endgültig zu sein. Ein Informant verriet nun, dass Kylie sich ein Liebes-Comeback nicht vorstellen könne.

"[Kylie] weiß noch nicht, was die Zukunft für sie bereit hält, aber im Moment ist für sie eine erneute Annäherung ausgeschlossen", gab die Quelle gegenüber Us Weekly bekannt. Für die 25-Jährige stehe derzeit das Wohl ihrer beiden Kinder an erster Stelle. "Sie weiß, dass Travis ein großartiger Vater ist und das ist das Einzige, was ihr wichtig ist", betonte der Insider.

Doch warum ist die Beziehung der beiden eigentlich gescheitert? "Kylie und Travis leben verschiedene Leben und das war ein großes Problem in der Beziehung", hatte ein Informant vor wenigen Wochen gegenüber Entertainment Tonight ausgeplaudert. Während die Unternehmerin kaum das Haus verlasse, sei der Musiker dauernd auf Achse.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

