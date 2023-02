Neidisch? Rihannas Sohn bevorzugt seinen Vater A$AP Rocky!

Fühlt sie sich ausgeschlossen? Rihanna (34) gab erst vor Kurzem im Rahmen der Super Bowl-Halftime-Show bekannt, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) wurde die Sängerin im vergangenen Mai bereits mit einem Sohn beschenkt. In ihrer Mutterrolle geht die "We Found Love"-Interpretin durchaus auf, doch eine Sache passt der Musikerin so gar nicht: Rihannas Sohn bevorzugt seinen Vater A$AP Rocky!

Im Talk mit British Vogue witzelte die "Fenty Beauty"-Chefin: "Mein Kind ist wirklich besessen von seinem Papa. Ich denke mir immer nur: 'War es nicht ich, die dich geboren hat? Was geht hier bitte ab?!'" In der Familie sei sie die Frau zwischen zwei Männern, die versucht in den "Jungs-Club" zu kommen. "Sobald Rocky dem kleinen Knirps auch nur in die Augen schaut, ist mein Sohn Feuer und Flamme für ihn. Es heißt immer, Söhne und Mütter hätten ein besonderes Band – das ist ein Mythos. Söhne und ihre Väter sind sehr eng", schilderte RiRi.

Für die Ankleidung des kleinen Jungen sei aber ganz klar Rihanna zuständig. Sie meinte hierzu: "Ich mag es sehr, ihm Klamotten anzuziehen, die nicht für ein Baby typisch sind. Ich übertreibe sehr gern und stecke ihn in Stoffe mit Blumenmuster."

TikTok / rihanna Rihanna und A$AP Rockys Sohn

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Mailand

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2021

