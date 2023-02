"Knalliges Pink": So kleidet Rihanna ihren kleinen Sohn!

Standard ist nicht ihr Ding! Rihanna (34) legte vor wenigen Tagen erst eine Hammer-Performance im Rahmen der Super Bowl-Halbzeit-Show hin und verkündete hierbei, dass sie ihr bereits zweites Kind erwartet. Gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) hat sie seit Mai 2022 bereits einen Sohn. Mit ihren zwei Liebsten posierte sie nun für das Cover der Vogue. Wenn es um den Look ihres Babys geht, hat RiRi eine genaue Vorstellung: So kleidet Rihanna ihren kleinen Sohn!

Im Talk mit British Vogue erklärte die "Where Have You Been"-Interpretin: "Ich mag es sehr, ihm Klamotten anzuziehen, die nicht für ein Baby typisch sind. Ich übertreibe sehr gern und stecke ihn in Stoffe mit Blumenmuster." Sie meinte, sie kaufe die Klamotten für ihren Sohn in der Männerabteilung – nicht in der Kinderabteilung. "Aber ich stecke ihn auch gern in knalliges Pink. Das liebe ich! Ich finde, dass fluide Fashion am besten ist", äußerte die "Fenty Beauty"-Chefin.

Rihanna selbst mag es anscheinend auch sehr knallig, wie sie während der Halbzeit-Show bewies. Sie präsentierte sich in stechendem Rot – von Kopf bis Fuß. Die Pop-Diva rockte die Bühne, wie schon häufiger, selbstbewusst im Baggy-Style.

TikTok / rihanna Rihanna und A$AP Rockys Sohn

Getty Images Rihanna bei der Pressekonferenz zur Halftime-Show

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

