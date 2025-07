So stylish präsentiert Rihanna ihren wachsenden Babybauch

Rihanna (37) glänzt erneut im Fashion-Spotlight und präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch! Auf Bildern, die People Magazine vorliegen, wurde die schwangere Sängerin am vergangenen Sonntag in Santa Monica gesichtet, als sie das italienische Restaurant Giorgio Baldi nach einem Dinner verließ. Für ihren stilvollen Auftritt entschied sie sich für ein offen getragenes, marineblaues Jackett von ERL, das den Blick auf ein transparentes Bralette ihrer eigenen Marke "Savage x Fenty" sowie ihren entzückenden Babybauch freigab. Abgerundet wurde der Look durch goldene Accessoires: zwei Ketten mit den Namen ihrer Söhne RZA und Riot – und eine verspielte Krawatte mit Polka-Dots, ebenfalls von ERL.

Dieser Auftritt ist nur einer von vielen bemerkenswerten Schwangerschaftslooks, mit denen sich Rihanna in den vergangenen Monaten gezeigt hat. Bereits bei der diesjährigen Met Gala im Mai machte sie gemeinsam mit Partner A$AP Rocky (36) ihre dritte Schwangerschaft öffentlich. Nur eine Woche zuvor, bei der Premiere des "Schlümpfe"-Films in Los Angeles, stellte sie erneut ihre Familie ins Rampenlicht, als sie gemeinsam mit ihren beiden Söhnen über den roten Teppich lief. Gegenüber dem Magazin Extra schwärmte die neunfache Grammy-Gewinnerin von ihren Jungs, die sich sehr darauf freuen, ein weiteres Geschwisterchen zu bekommen. "Ich habe mir immer ein Mädchen gewünscht, aber Gott weiß, was das Beste ist, und ich liebe meine Jungs!", erzählte die Sängerin.

Dass Rihanna auch während ihrer Schwangerschaften als Style-Ikone überzeugt, ist längst bekannt. Ihre Outfits werden weltweit bewundert und sind stets bewusst und sorgfältig kuratiert. Ob in glamourösen Zweiteilern – wie zuletzt beim Dinner in Los Angeles – oder in eleganten Kleidern, wie bei der Smurfs-Premiere in Belgien: Der Star beweist, dass Stil und Familienfreude wunderbar miteinander harmonieren. Ihr langjähriger Lebensgefährte Rocky gilt dabei als äußerst unterstützend, wie Insider berichten. Sein Engagement als Vater – vom Windelnwechseln bis zum Vorlesen der Gute-Nacht-Geschichten – stärkt ihre enge Bindung nur noch mehr.

Getty Images Rihanna bei der Met Gala, Mai 2025

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna beiinder Paris Fashion Week 2025

